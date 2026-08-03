Russia, la Marina Militare abborda una nave della ‘flotta ombra’ di Mosca a ovest di Pantelleria

La nave Thaon di Revel della Marina Militare italiana, ammiraglia dell’operazione Eunavfor Med Irini, missione dell’Unione europea nel Mediterraneo, ha intercettato a ovest di Pantelleria una nave della ‘flotta ombra’ russa per il commercio di petrolio sottoposta a sanzioni. La Tahon di Ravel – ha fatto sapere la Difesa – ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Payoh partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin e diretta a Istanbul. L’operazione, avvenuta in acque internazionali, aveva come obiettivo quello di verificare la nazionalità dell’imbarcazione che naviga dichiarando bandiera del Camerun. Il comandante della petroliera, inizialmente, non ha fornito la collaborazione richiesta e una squadra di militari italiani ha quindi raggiunto la nave con un elicottero della Thaon di Revel e ha effettuato i controlli previsti.

L’attività, svolta con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco, è durata circa due ore e si è conclusa regolarmente e in piena sicurezza. Sono ora in corso le verifiche sulle informazioni e sulla documentazione acquisita durante il controllo. “Desidero complimentarmi con il personale di Nave Thaon di Revel e con tutti i militari coinvolti nell’operazione per la professionalità, la preparazione e la fermezza dimostrate. Anche questa attività testimonia concretamente il contributo dell’Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all’azione dell’Unione europea”, ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Intanto l’ambasciata russa a Roma è intervenuta sull’attentato avvenuto al ristorante italiano ‘Balzi Rossi’ a Mosca costato la vita a 5 persone. Secondo la rappresentanza diplomatica russa “i terroristi di Kiev volevano “spaventare” gli italiani che lavorano in Russia, “per mostrare loro che anche loro sono sotto il mirino e possono diventare la prossima vittima in qualsiasi momento”. Una ricostruzione che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha smentito definendola una “balla colossale”. “Perchè gli ucraini dovrebbero intimidire gli italiani se siamo al fianco di Kiev?”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Secondo media independenti russi fra i feriti ci sarebbe Maria Chaiko, figlia del comandante delle forze aeree russe Aleksandr Chaiko. Il marito della donna sarebbe invece deceduto. Risultano invece illesi lo chef italiano del locale, Carmine Alfieri, e il suo staff.