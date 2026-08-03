Ondata di caldo in Italia, 25 città da bollino rosso fino a mercoledì 5 agosto

Italia in rosso fino a mercoledì 5 agosto. Come riporta il bollettino del ministero della Salute, infatti, saranno 25, su un totale di 27 monitorate, le città da bollino rosso per il caldo: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Si salvano solo Messina e Reggio Calabria su cui oggi è previsto bollino giallo mentre per domani e mercoledì sono segnate dal bollino arancione.

A Cagliari chiusi parchi e cimiteri, attivi i rifugi climatici

Nuovo livello massimo di allerta per il caldo a Cagliari. Il ministero della Salute ha confermato per oggi lunedì 3 agosto il codice rosso, il livello 3, per il rischio legato alle ondate di calore. Nel capoluogo sardo sono previste temperature percepite molto elevate per tutta la giornata. Resta in vigore anche l’avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso dalla Protezione Civile regionale per le alte temperature, con valori massimi localmente superiori ai 40 gradi e punte attese intorno ai 44 gradi. Previsti anche fenomeni di “notti tropicali”, con temperature minime oltre i 20 gradi e valori diffusamente superiori ai 25.

Per ridurre i rischi per la popolazione, il Centro operativo comunale (Coc) ha confermato alcune misure straordinarie per la giornata di lunedì. Il cimitero di San Michele resterà chiuso nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, mentre i cimiteri di Bonaria e Pirri osserveranno la chiusura ordinaria prevista nella giornata di lunedì. Chiuso per l’intera giornata anche il parco di Tuvixeddu. Resta attiva la rete di assistenza per anziani e persone fragili.

Il Comune ricorda anche la presenza dei rifugi climatici, spazi pubblici individuati per offrire sollievo nelle ore più calde grazie a verde, zone d’ombra e fontanelle. Tra questi ci sono i parchi di San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, della Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le Mura, Orto dei Cappuccini e Bonaria. L’amministrazione comunale richiama infine le misure previste dall’ordinanza regionale del 17 giugno 2026 per tutelare i lavoratori impegnati all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e dell’impiantistica, categorie particolarmente esposte agli effetti delle temperature elevate.

Allerta gialla in Veneto anche domani

Le elevate temperature continuano ad interessare anche il Veneto. L’avviso emesso oggi dal Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto conferma l’allerta gialla per ondate di calore su tutto il territorio regionale per le giornate di lunedì 3 e martedì 4 agosto. Il bollettino di vigilanza meteorologica segnala, inoltre, che oggi e domani è prevista instabilità pomeridiana in montagna, con possibilità contenuta o molto bassa di fenomeni intensi. Anche nelle giornate di mercoledì e giovedì è prevista instabilità pomeridiana sui rilievi. Le condizioni di disagio fisico dovute alle elevate temperature resteranno sostanzialmente stazionarie nei prossimi giorni; di conseguenza, l’allerta climatica potrebbe proseguire fino a giovedì 6 agosto.