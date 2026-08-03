Giovanna Giordano, la "madamin" della Tav: "Tanti accolgono con favore quest'opera innovativa"

Giovanna Giordano, una delle “madamin” che nel 2018 portò in Piazza Castello a Torino 30 mila persone per dire sì alla Tav, torna a parlare del progetto ferroviario di alta velocità e di come le cose siano cambiate nell’arco di otto anni. “La manifestazione nel 2018 l’abbiamo fatta perché c’era un governo contrario all’opera, era importante far cambiare idea al governo. Oggi è importante sapere come fare bene e come sviluppare. Qui in Piemonte ci sono tante persone che accolgono con favore un’opera innovativa“, ha affermato Giordano, intervistata da LaPresse.