Cremona, ucciso a coltellate al termine di una lite: fermato un 32enne

Un uomo di 24 anni, di nazionalità albanese, è stato ucciso a coltellate a Vescovato, in provincia di Cremona, al termine di una lite. Per il delitto è stato fermato un 32enne. Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri. Secondo quanto apprende LaPresse, la vicenda avrebbe avuto origine da un acceso confronto avvenuto all’interno di un bar di Cremona tra il giovane e un 32enne italiano residente a Vescovato. Al termine della discussione, il 32enne sarebbe tornato nella propria abitazione. Poco dopo, il 24enne si sarebbe presentato davanti alla casa insieme ai fratelli, con l’intento di chiarire la situazione.

A quel punto il 32enne italiano sarebbe uscito dall’abitazione armato di un coltello e avrebbe aggredito i presenti, colpendo due persone: la vittima alla gola, ferita in modo fatale, e un secondo uomo all’addome, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul caso stanno effettuando gli accertamenti i militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Cremona, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Cremona e della Stazione di Vescovato. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche un possibile movente di natura passionale, legato ai rapporti sentimentali tra le persone coinvolte: una donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata in passato la fidanzata di uno dei protagonisti e attualmente compagna di un altro. L’ipotesi resta comunque da verificare.