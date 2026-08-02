Tragedia nel reatino, maxi-scontro tra autobus, camper e tre auto: cinque morti e 24 feriti

Tragedia nel reatino. Un incidente stradale ha coinvolto un autobus sostitutivo, un camper e tre auto provocando almeno cinque morti già accertati. Sono invece 24 le persone ferite. Lo scontro è avvenuto al confine tra Lazio e Umbria sulla strada statale 79 ‘Ternana’. Sul posto l’Azienda regionale emergenza sanitaria sta intervenendo con tre ambulanze, un’automedica e un elicottero. Almeno sei le squadre dei vigili del fuoco, inviate dai comandi di Rieti e Terni, impegnate nei soccorsi.