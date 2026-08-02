Spintime, a Roma il maltempo non ferma il presidio

Non è bastato il maltempo per fermare le attività sociali in corso a Roma, in via Santa croce in Gerusalemme, all’esterno di Spintime. Il presidio, partito quattro giorni fa a seguito dello sgombero dello stabile dopo un principio d’incendio, è infatti continuato, portando avanti tutte le attività previste per la giornata.

Nuvoloni, forti folate di vento e una lieve pioggia hanno minacciato le tante persone che restano vigili all’esterno dell’edificio, non minando però l’esito della protesta. Gli attivisti e gli abitanti di Spintime sono in attesa del tavolo di lunedì, da cui si aspettano novità importanti per l’acquisto dello stabile da parte del Comune dagli attuali proprietari, oltre che notizie in merito alla possibilità di rientrare nell’edificio o soluzioni alternative per le numerose famiglie che lo abitavano.