Precipita da sentiero con il cavallo per 300 metri: morto nel Vicentino

Un’escursione a cavallo in montagna è finita in tragedia nel Vicentino. Questa mattina un uomo ha perso la vita assieme al suo cavallo, dopo essere precipitato per circa 300metri in un dirupo, nella zona Trinceroni di Campolongo a Valbrenta, in provincia di Vicenza.

La ricostruzione

Dalle prime informazioni la vittima si trovava in passeggiata assieme a un amico su un sentiero, quando l’animale è scivolato iniziando a ruzzolare e finendo nel vuoto. Sul posto l’eliambulanza di Verona emergenza, che ha sbarcato tecnico di elisoccorso ed equipe medica. Constatato il decesso sul posto, sono scattate le operazioni di recupero con il supporto del Soccorso alpino dei Sette Comuni.