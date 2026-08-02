'Flotta ombra' russa, la Marina italiana intercetta una petroliera al largo di Pantelleria

Una petroliera della cosiddetta ‘flotta ombra’ russa, sottoposta alle sanzioni dell’Unione europea, è stata intercettata nel Mediterraneo dalla Marina Militare italiana. L’operazione è avvenuta domenica mattina a ovest di Pantelleria, dove la nave Thaon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR MED IRINI, ha fermato la Toa Payoh, partita dal Benin e diretta a Istanbul con bandiera del Camerun.

Secondo il Ministero della Difesa, il comandante della petroliera non avrebbe inizialmente collaborato con i militari italiani. Per questo una squadra è stata trasportata a bordo con un elicottero della Marina per effettuare i controlli previsti. L’ispezione, svolta con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco, è durata circa due ore e si è conclusa regolarmente e in piena sicurezza. Sono ora in corso le verifiche sulla documentazione e sulle informazioni acquisite durante il controllo. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha elogiato il personale coinvolto, sottolineando che l’operazione conferma il contributo dell’Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all’azione dell’Unione europea.