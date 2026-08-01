Proseguono le verifiche tecniche dei Vigili del fuoco sugli edifici a seguito della scossa di magnitudo 4.7 registrata venerdì sera, 31 luglio, nell’area dei Campi Flegrei a Napoli. 26 i feriti, due dei quali in codice rosso. Disposto, in via precauzionale, l’allontanamento di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni. A Pozzuoli 9 i fabbricati dichiarati inagibili, delimitata l’area della banchina attraversata da profonde crepe. Le immagini di crolli e danni dopo il sisma.
Terremoto a Napoli, crolli e danni dopo la scossa. Le foto dei Campi Flegrei
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26 i feriti, due dei quali in codice rosso
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