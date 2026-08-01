Strage Erba, un testimone della pista sulla droga chiede ai pm di essere sentito

Abdi Kais, tunisino amico di Azouz Marzouk poi arrestato per spaccio nella zona dove l’11 dicembre 2026 avvenne il massacro di Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, ha chiesto formalmente alla Procura di Como di essere sentito sulla strage di Erba. L’avvocato Vito Daniele Cimiotta ha depositato questa mattina un’istanza per chiedere l’escussione del testimone che era già stato indicato nell’istanza di revisione della condanna all’ergastolo dai difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi come possibile teste delle “piste alternative” legate alla droga dietro la strage. Il 25 marzo scorso giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dai due coniugi per la riapertura del processo sulla strage di Erba per cui sono stati condannati all’ergastolo.

Secondo l’amico di Azouz Marzouk dietro il delitto ritorsioni legate allo spaccio

Kais, sentito dalla difesa dei due condannati all’ergastolo il 19 febbraio 2023 e da numerose trasmissioni televisive ma mai dagli inquirenti e dall’autorità giudiziaria, all’epoca dei fatti era residente in via Diaz a Erba. Ha sempre sostenuto che il condominio fosse uno dei luoghi dove il ‘clan Marzouk’ avrebbe nascosto la droga e i “guadagni” dell’attività di spaccio, come si legge nella sentenza della Corte d’appello di Brescia che ha dichiarato inammissibili le istanze di revisione, e che dietro il movente della strage potrebbero nascondersi conflitti e ritorsioni per la gestione del business degli stupefacenti. Ora sarebbe pronto a fare “ulteriori specificazioni” afferma il suo legale che ha chiesto di valutare le “modalità ritenute più opportune” per raccogliere le dichiarazioni, anche con “strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale”, considerando che lo straniero è stato espulso dall’Italia e si trova attualmente in Tunisia.