Esodo estivo, weekend da bollino nero: ecco le strade da evitare

Weekend da bollino nero sulle strade italiane: il primo fine settimana di agosto segna infatti l’avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi, è previsto bollino nero sulle strade, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio per le vacanze. In serata e domani, domenica 2 agosto, il bollino sarà invece rosso.

La rete Anas: le strade da evitare

Lungo la rete Anas è atteso traffico in costante aumento, con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le partenze verso le località di villeggiatura, in particolare verso il mare. Previsti per domenica pomeriggio invece i rientri verso le grandi città.

Come riferisce Anas in una nota, tra le arterie interessate dall’aumento del traffico per il primo fine settimana d’agosto troviamo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrenica Inferiore in Calabria e le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia. All’elenco si aggiungono anche la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

Tra le strade più trafficate troviamo anche l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna, le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Weekend da bollino nero su A22, stop a cantieri diurni

Terzo weekend da bollino nero sull’Autostrada del Brennero per l’esodo estivo. Dalle 7 di stamattina il servizio viabilità di A22 segnala traffico rallentato con code tra Verona e Rovereto Nord in direzione Brennero e dalle 8.30 due chilometri di code in carreggiata Sud tra il confine di Stato e Vipiteno.intenso tra Bolzano Nord e Trento Sud in carreggiata Sud e code tra Verona Nord e Trento Nord in direzione Brennero. Secondo la società autostradale i giorni più critici saranno anche il 16, 22, 23 e 30 agosto. Per gestire i flussi, AutoBrennero ha eliminato i cantieri diurni e potenziato tutte le stazioni con modalità di pagamento automatico con casse ‘intelligenti’ e lettori di dispositivi c-less. “Adottiamo modelli previsionali avanzati che offrono all’utenza una previsione puntuale dei volumi di traffico per giorno, carreggiata e ora – ha precisato il direttore tecnico generale Carlo Costa -. Il Centro assistenza utenza è come sempre operativo 24 ore su 24 e coordina gli ausiliari della viabilità, con almeno 24 pattuglie nelle ore diurne. A ciò si aggiungano gli operai dei centri posti ogni 50 chilometri pronti a intervenire in ogni momento e il personale del servizio di esazione adeguatamente rinforzato”. Come sempre la polizia stradale del compartimento Trentino Alto Adige e Belluno svolgerà un ruolo decisivo assicurando pattuglie giorno e notte.