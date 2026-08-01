Del Vecchio in visita alla ex Sara Soldati in ospedale: “Mia figlia è con lei, non capisco perché”

Sara Soldati, modella e influencer nonché ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio, è ricoverata da venerdì all’ospedale San Raffaele di Milano. Con lei c’è anche la figlia della coppia, al centro di un contenzioso tra i due per l’affidamento. L’imprenditore si è recato in ospedale a trovare l’ex compagna ma “sono contento che Sara stia bene e di aver visto Bianca. Sono meno contento di averla vista in un ospedale, non è un posto per bambini – ha spiegato. Sono venuto innanzitutto per vedere come stava mia figlia e accertarmi su come stava. Sono giorni che non so dove è. Ha viaggiato senza che io sapessi ed è una sera che alloggia in una camera d’ospedale. Sara è stata ricoverata non so per cosa”, ha aggiunto raccontando che la piccola “È stata affidata alla mamma e non capisco perché deve far stare una bambina due giorni in una camera d’ospedale. Ho provato a chiederle di poterla portare a casa, anche con la nonna, come preferiva lei”, ha concluso”.

Tra i due in corso un contenzioso per l’affidamento della bimba

Tra i due è in corso un contenzioso per l’affidamento della piccola. Il 28 luglio il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso presentato dai legali di Soldati, che chiede l’affidamento della figlia di appena un anno che non vedeva da 20 giorni, oggi gli avvocati dell’imprenditore hanno rilasciato una nota con la propria presa di posizione. Un ricorso, secondo gli avvocati di Del Vecchio “fondato su dichiarazioni estorte, che pone interrogativi rilevanti sulla genuinità e sulla neutralità di quanto riferito”. Lo scontro tra Del Vecchio e la ex compagna è cominciato a inizio luglio. Sara Soldati ha fin qui sostenuto che l’imprenditore le ha impedito di vedere la figlia a partire dalla fine dei festeggiamenti del primo compleanno della piccola. La donna ha presentato un esposto alla Procura di Milano, che ha iscritto Del Vecchio nel registro degli indagati per l’ipotesi di sottrazione di minore, e una seconda querela ai carabinieri di Porto Cervo per violenza privata. I legali di Del Vecchio hanno sempre sostenuto di aver rispettato gli accordi tra le parti e di aver offerto a Soldati la possibilità di trascorrere del tempo con la figlia in un luogo ritenuto sicuro.