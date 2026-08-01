Caldo record, domani 23 città da bollino rosso: ecco quali

Non si ferma l’ondata di calore dell’estate 2026. Il ministero della Salute, sulla propria pagina dedicata, informa che domenica 2 agosto saranno 23 le città da bollino rosso, lunedì cresceranno ulteriormente a 25.
Domani 23 ‘bollini rossi’
Il massimo livello di allerta riguarderà domani
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Cagliari
- Campobasso
- Catania
- Civitavecchia
- Firenze
- Frosinone
- Genova
- Latina
- Milano
- Napoli
- Palermo
- Perugia
- Pescara
- Rieti
- Roma
- Torino
- Trieste
- Venezia
- Verona
- Viterbo
Lunedì 3 agosto invece bollino rosso su
- Ancona
- Bari
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Cagliari
- Campobasso
- Catania
- Civitavecchia
- Firenze
- Frosinone
- Genova
- Latina
- Milano
- Napoli
- Palermo
- Perugia
- Pescara
- Rieti
- Roma
- Torino
- Trieste
- Venezia
- Verona
- Viterbo