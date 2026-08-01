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sabato 1 agosto 2026

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Caldo record, domani 23 città da bollino rosso: ecco quali

Caldo record, domani 23 città da bollino rosso: ecco quali
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Lunedì saranno 25

Non si ferma l’ondata di calore dell’estate 2026. Il ministero della Salute, sulla propria pagina dedicata, informa che domenica 2 agosto saranno 23 le città da bollino rosso, lunedì cresceranno ulteriormente a 25.

Domani 23 ‘bollini rossi’

Il massimo livello di allerta riguarderà domani

  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Lunedì 3 agosto invece bollino rosso su

  • Ancona
  • Bari
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

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