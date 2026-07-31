Roma, incendio Spin Time: il sogno di Selam infranto su una brandina in strada

“Non chiediamo la luna, vogliamo una casa. Tutti hanno diritto a una casa, nessuno vorrebbe vivere in queste condizioni. Che sogno avevo da bambina? Una famiglia, una casa e anche un bagno tutto mio”. Selam è una degli occupanti dello Spin time, palazzo occupato di Roma dove mercoledì è divampato un incendio, che da due giorni vive in strada dormendo su una brandina e mangiando viveri messi a disposizione dalla Protezione civile. Originaria dell’Eritrea con padre italiano, quattro anni fa ha trovato un alloggio dentro l’occupazione di via di Santa Croce in Gerusalemme e da allora è diventata la sua casa. Non è quella dei sogni “ma per ora è l’unica soluzione”. “Io lavoro – racconta seduta sulla brandina dove ha passato la notte – ma non ce la faccio. Sono qui con mia zia e ci diamo una mano. L’unico posto che ho trovato è lo Spin time, sto bene, mi trattano bene ma certo desideravo un’altra cosa”. Selam è stanca e un po’ abbattuta, ma non perde occasione di ringraziare l’Italia: “E’ un paese fantastico, tutti ci aiutano, nessuno mi ha mai offeso. Gli abitanti del quartiere quando possono ci portano vestiti, cibo, ci aiutano. Anche in questa occasione – prosegue commossa – si è mobilitata una solidarietà incredibile. Io ringrazio l’Italia”.