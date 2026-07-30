No Tav, il prefetto di Torino vieta il campeggio libero a Susa, Bussoleno e Venaus

Un’ordinanza del prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero nell’intero territorio dei Comuni di Susa e di Bussoleno “dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio e sino alle 7 di lunedì 3 agosto”. Il riferimento è all’iniziativa, promossa del Movimento No Tav unitamente a esponenti dell’ex Centro Sociale Askatasuna, del “Campeggio della Piana” con un campeggio liberto “itinerante” a Tradurivi, Coldimosso e San Giuliano del Comune di Susa e a Santa Petronilla nel Comune di Bussoleno. Il divieto disposto “Considerato che lo svolgimento di analoghe iniziative svoltesi nella Valle di Susa sono state sistematicamente segnate da gravi attacchi ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità – Tav”. La Digos ha notificato agli attivisti presenti all’interno del presidio No Tav di Venaus una nuova ordinanza prefettizia, datata oggi, che estende quanto disposto con l’ordinanza del 29 luglio, in merito al divieto di campeggio anche a tutto il territorio di Venaus “dalla giornata di giovedì 30 luglio e sino alle ore 7 di lunedì 3 agosto 2026”.

Nella giornata di ieri, ricostruisce l’ordinanza prefettizia, il questore di Torino, Massimo Gambino, ha evidenziato che anche il campeggio nella Piana di Susa potrebbe “costituire un avamposto” per ulteriori attacchi ai cantieri No Tav, dopo quelli che si sono verificati lo scorso sabato 25 luglio. Le azioni “poste in essere dalle componenti più intransigenti del Movimento No Tav” “sono idonee a creare una forte pressione sul dispositivo di ordine pubblico a tutela del cantiere”.

Ordinanza prefetto di Torino

Il campeggio “non è annullato”, rilancia il Movimento sui propri social, dando appuntamento a Venaus dove “montare tutti insieme” le tende.

Il programma dell’iniziativa del Movimento No Tav

Giovedì 30 luglio: dalle ore 10 ritrovo presso il presidio permanente No Tav di Traduerivi per il “montaggio del campeggio” e a seguire attività assembleari

Venerdì 31 luglio: alle 9:30 “camminata verso i terreni di Farmacia Viva”, e a seguire iniziativa denominata “costruzioni e lavori” e in serata “discussione collettiva”

Sabato 1 agosto: alle ore 18 “assemblea del campeggio” e a seguire “Serata di lotta”

Domenica 2 agosto: i manifestanti si sposteranno nel presidio permanente No Tav di San Giuliano, dove organizzeranno l’”assemblea conclusiva del campeggio”

Mattarella: “Inammissibili violenze Val Susa, inaccettabili esitazioni condanna”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale in occasione della consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare ha condannato gli episodi di violenza avvenuti nei cantieri Tav lo scorso weekend.

“Vi sono altri aspetti della vita dell’Italia che richiedono particolare attenzione: tra questi oggi intendo richiamare il doveroso, indispensabile contrasto alla violenza – ha detto il Capo dello Stato – Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che, se le proprie posizioni risultano minoritarie all’interno della società, sia giustificabile il ricorso a forme di violenza, che aggrediscono le libere volontà democratiche del popolo italiano espresse attraverso le istituzioni previste dalla Costituzione. Una sorta di fai da te, di liberi tutti rispetto all’azione dei poteri pubblici, cioè comuni. Quanto avvenuto – da ultimo – sabato in Val di Susa è inammissibile: sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi”.

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