Messina, crolla edificio: cinque feriti gravi, si cercano dispersi

A Messina questo pomeriggio si è verificato il crollo parziale di un edificio, nella zona di Pistunina. Sul posto operano i vigili del fuoco che cercano alcuni dispersi. L’edificio coinvolto ospita attività commerciali e abitazioni. I vigili del fuoco lavorano con squaddre USAR, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali. A provocare il crollo una violenta esplosione: a cedere una palazzina di tre piani. Cinque feriti sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Universitario ‘Gaetano Martino’ di Messina.

Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, oltre alle ambulanze del 118. Al piano terra c’erano lavori di manutenzione in corso. Secondo gli abitanti ci sarebbero ancora dei dispersi.

Il sindaco: “Crollo palazzina a causa esplosione bombola di gas”

“Sarebbe stato causato dall’esplosione di una bombola di gas” il crollo parziale di un edificio a Messina, nella zona di Pistunina, questo pomeriggio”. Lo scrive su Facebook il sindaco della città Federico Basile che si è recato sul posto per seguire le operazioni dei vigili del fuoco. “Ho disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per garantire il necessario supporto alla popolazione e coordinare tutte le attività di assistenza. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza”.

“L’assessorato alle Politiche sociali ha inoltre attivato i servizi comunali dedicati al supporto delle famiglie interessate, mettendo a disposizione ogni strumento utile per affrontare questa fase di emergenza e garantire loro la necessaria assistenza”, scrive ancora il sindaco.