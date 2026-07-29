Caldo record, venerdì il picco dell’emergenza: ecco le città da bollino rosso

L’ondata di caldo entra nella fase più intensa e aumenta il numero delle città interessate dall’allerta massima per la salute. Secondo il bollettino del ministero della Salute, venerdì 31 luglio saranno 11 i centri con bollino rosso, il livello che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi anche sulla popolazione sana.

Città da bollino rosso giovedì 30 luglio

Campobasso

Perugia

Rieti

Città da bollino rosso venerdì 31 luglio

Campobasso

Perugia

Rieti

Bolzano

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Latina

Roma

Torino

Viterbo

Città con bollino arancione

Salgono anche le città con bollino arancione: dai 10 centri di oggi 29 luglio si passerà ai 16 di domani, con l’ingresso di Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli e Pescara. Per venerdì resteranno in fascia arancione dieci città, mentre aumenteranno quelle interessate dal livello massimo di rischio. L’allerta gialla, che indica una fase di pre-allerta per possibili effetti sulla salute dei soggetti più vulnerabili, riguarda oggi 16 città, domani scenderà a 8 e venerdì a 6. Restano in questa fascia fino al 31 luglio Ancona, Bari, Catania, Genova e Messina. Palermo e Trieste passeranno invece al livello arancione venerdì.

Allerta sanitaria per caldo a Londra e sud-est Inghilterra

Mentre l’ondata di caldo si estende in tutta Europa, le autorità sanitarie del Regno Unito hanno messo in guardia i cittadini sui rischi provocati dalle temperature estreme. Secondo il Met Office, il servizio meteorologico del Regno Unito, oggi le temperature dovrebbero raggiungere i 34°C nell’Inghilterra orientale, portando alcune zone del Paese ad affrontare la quarta ondata di caldo dell’anno. L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha emesso un’allerta sanitaria di livello ‘ambra’ per il caldo a Londra e nel sud-est dell’Inghilterra, segnalando un aumento del rischio per gli anziani e i bambini molto piccoli che potrebbe mettere a dura prova gli operatori sanitari e sociali.

Giovedì, secondo il Met Office, le temperature dovrebbero scendere, con massime previste intorno ai 27 °C. Questa primavera è stata la più calda mai registrata in Inghilterra e le temperature sono rimaste ben al di sopra della media nei mesi di giugno e luglio, ha riferito il servizio meteorologico britannico a inizio luglio. La temperatura media in Inghilterra è stata di 2,4 gradi superiore alla media tra l’1 giugno e il 15 luglio, ha precisato l’agenzia.

Dichiarata la siccità in metà dell’Inghilterra

L’Agenzia britannica per l’ambiente ha dichiarato che circa metà dell’Inghilterra sta ora affrontando la siccità, mentre il Paese entra nella sua quarta ondata di caldo dell’anno. Alcune zone dell’Inghilterra centrale, orientale e meridionale stanno affrontando condizioni di siccità, insorte rapidamente a causa di una combinazione di precipitazioni molto scarse e temperature elevate. “I fiumi sono in secca, gli agricoltori sono costretti a raccogliere i raccolti in anticipo, il rischio di incendi boschivi è in aumento e milioni di persone vivono con restrizioni sull’uso dell’acqua”, ha affermato l’agenzia in una nota.

Inizia la quarta ondata di caldo in Spagna, attese temperature oltre 40°C

La Spagna torna nella morsa del caldo estremo. Nel Paese iberico è iniziata oggi la quarta ondata di caldo della stagione estiva che, secondo le previsioni dell’Agenzia statale di meteorologia (Aemet), si protrarrà almeno fino al 2 agosto. Per oggi sono previste temperature oltre i 40°C in particolare nella regione della Navarra, inclusa la città di Pamplona. L’Aemet ha attivato l’allerta arancione per le temperature estreme in gran parte del territorio peninsulare e l’allerta gialla nell’isola di Gran Canaria dove le colonnine dei termometri raggiungeranno i 35 °C. L’agenzia ha avvertito di un pericolo di incendi “molto alto o estremo”. La Spagna sta facendo fronte dal fine settimana a violenti roghi. Da inizio anno, secondo i dati forniti dal governo iberico, sono andati bruciati oltre 170mila ettari, sei volte tanto il dato rilevato nello stesso periodo dello scorso anno.