Pedopornografia, arrestato a Torino latitante ricercato in Brasile

Nell’ambito della lotta alla pedopornografia, negli scorsi giorni la Polizia di Stato di Torino ha tratto in arresto un uomo con doppia cittadinanza, brasiliana e italiana, latitante da tempo e ricercato in ambito internazionale per i reati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. La cattura è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Torino su segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che ha veicolato la relativa richiesta di arresto, spiccata dalla Corte Federale di Vila Vehla (Brasile) che aveva condannato l’uomo, nel 2024, a 8 anni 5 mesi e 14 giorni di reclusione per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

All’esito di prolungati servizi di pedinamento e appostamento, nei giorni scorsi gli investigatori hanno localizzato l’uomo nel comune di Ivrea e hanno proceduto all’arresto. La localizzazione del latitante è stata il risultato di una complessa attività info-investigativa sviluppata nell’ambito del Progetto “Wanted”, promosso e coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato anche in collaborazione con il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha visto impegnata la Squadra Mobile di Torino in mirate iniziative di ricerca.Nello specifico, l’uomo è stato ritenuto colpevole in quanto nel 2014, quando rivestiva la carica di Agente della Polizia Federale Brasiliana, provvedeva ad archiviare nel cloud un’immagine di una scena sessuale esplicita che coinvolgeva un bambino, utilizzando un indirizzo IP collegato alla Stazione di Polizia.

A seguito di operazioni di perquisizione e sequestro svolte a suo carico dalle Autorità di quello Stato, veniva accertato che, tra il 2011 e il 2016, lo stesso archiviava almeno 139 file, tra cui fotografie e video contenenti scene sessuali pornografiche che coinvolgevano bambini o adolescenti, trasmettendo a soggetti terzi almeno 19 file aventi lo stesso tipo di contenuto. Il collaterale Interpol brasiliano, nell’ambito del programma di collaborazione internazionale di Polizia di assistenza contro il crimine transazionale organizzato sottoscritto dai Paesi dell’Unione Europea e dell’America Latina, denominato “El paccto 2.0”, aveva segnalato la presenza del soggetto sul Territorio Nazionale che a seguito dell’arresto, è stato accompagnato nel carcere di Torino a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino competente per la prossima procedura estradizionale di consegna al Brasile.