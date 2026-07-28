I legali di Del Vecchio e il ricorso della ex, Sara Soldati, sulla figlia contesa: “Fondato su dichiarazioni non vere”

Dopo che ieri il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso presentato dai legali di Sara Soldati, la ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio che chiede l’affidamento della figlia di appena un anno che non vede da 20 giorni, oggi gli avvocati dell’imprenditore hanno rilasciato una nota con la propria presa di posizione.

“Il ricorso presentato dalla difesa della signora Soldati poggia su un provvedimento di urgenza fondato su dichiarazioni estorte alla signora Kornelia Strzelichowska, raccolte a ridosso della rottura della relazione con il signor Del Vecchio, circostanza che pone interrogativi rilevanti sulla genuinità e sulla neutralità di quanto riferito. In relazione a tali dichiarazioni, poste alla base Del ricorso della signora Soldati, si precisa che la signora Kornelia Strzelichowska smentisce definitivamente che le possano essere attribuite le ricostruzioni in merito ai fatti avvenuti a bordo nelle notti tra il 22 e il 26 luglio”, si legge nel testo.

“Strzelichowska smentisce di aver mai espresso alcun giudizio sull’idoneità genitoriale del signor Del Vecchio, così come smentisce di averlo mai visto in stato di alterazione. Tali dichiarazioni non le appartengono e la signora Strzelichowska non ne riconosce in alcun modo il contenuto, come da dichiarazione da lei sottoscritta”, continua ancora la nota dei legali dell’imprenditore. “Si segnala inoltre come le circostanze rappresentate risultino raccolte in un momento di evidente fragilità emotiva della signora Strzelichowska, in un contesto che la signora Soldati avrebbe consapevolmente manipolato, orientato e condizionato approfittando dello stato di vulnerabilità della ragazza. Tale modalità di acquisizione solleva evidenti profili di illegittimità, sia per le modalità con cui il materiale sarebbe stato raccolto, sia per l’attendibilità di quanto riportato in giudizio. La difesa si riserva ogni iniziativa opportuna, anche in sede penale, per l’accertamento delle responsabilità di chi ha raccolto e diffuso tali dichiarazioni“.

Scontro Del Vecchio-Soldati: che cosa è successo

Lo scontro tra Del Vecchio e la ex compagna è cominciato a inizio luglio. Sara Soldati ha fin qui sostenuto che l’imprenditore le ha impedito di vedere la figlia a partire dalla fine dei festeggiamenti del primo compleanno della piccola. La donna ha quindi deciso di denunciare l’ex presentando un esposto alla Procura di Milano, che ha iscritto Del Vecchio nel registro degli indagati per l’ipotesi di sottrazione di minore. Soldati ha poi presentato una seconda querela ai carabinieri di Porto Cervo dopo aver incontrato la figlia solo per pochi minuti a bordo dello yacht dell’imprenditore, in Sardegna: l’accusa è di violenza privata. Nell’integrazione della denuncia sarebbero state inserite anche le dichiarazioni di Kornelia Strzelichowska, che avrebbe fatto riferimento a episodi legati alla gestione della bambina sullo yacht.

Al contrario, i legali di Del Vecchio hanno sempre sostenuto di aver rispettato gli accordi tra le parti e di aver offerto a Soldati la possibilità di trascorrere del tempo con la figlia in un luogo ritenuto sicuro; la donna, però, avrebbe rifiutato. Ieri il Tribunale civile di Milano ha disposto la riconsegna della bimba alla madre; nella giornata di oggi sono poi arrivate le dichiarazioni degli avvocati di Del Vecchio, che ritengono il ricorso “fondato su dichiarazioni non vere”.