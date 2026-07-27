Stalker spiava la ex con un drone: arrestato in flagranza di reato in Alto Adige

Un sofisticato tentativo di persecuzione hi-tech da parte di uno stalker, è stato sventato dai carabinieri in collaborazione con la polizia locale di Appiano, in Alto Adige L’operazione congiunta è scattata intorno alle 19:35 dello scorso 16 luglio, quando le pattuglie sono intervenute nei pressi di via Lungo Adige. L’obiettivo era fermare un uomo che si era appostato nelle campagne circostanti l’abitazione dell’ex compagna usando un drone per spiare la vittima dall’alto. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine: in passato era stato infatti colpito da un ammonimento del questore proprio per precedenti condotte persecutorie nei confronti della stessa donna. Quest’ultima aveva richiesto più volte l’intervento delle autorità per segnalare i pedinamenti e, proprio nella stessa serata, aveva sporto formale querela.

Lo scambio di informazioni e la sinergia operativa tra i militari dell’Arma e gli agenti locali hanno permesso di chiudere il cerchio, rintracciando e bloccando lo stalker in flagranza. Successivamente, i carabinieri hanno accompagnato l’uomo in caserma e hanno proceduto al sequestro di tutto il materiale tecnologico utilizzato per l’attività illecita, tra cui un drone di ultima generazione, due smartphone e un tablet. Al termine degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto l’uomo per il reato di atti persecutori e successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.