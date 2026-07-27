No Tav, il cantiere di Chiomonte dopo la devastazione: spunta la scritta "Fakir è vendicato"

Il cantiere Tav di Chiomonte appare in tutta la sua devastazione due giorni dopo l’assalto del movimento No Tav di sabato. Una manifestazione condannata dal governo con la premier Giorgia Meloni che ha detto: “Non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione. Ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata”. Nel cantiere spunta anche la scritta: “Sbirro brucia, Fakir è vendicato“, dedicata al 42enne morto durante un fermo di polizia al Pilastro di Bologna.