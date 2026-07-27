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lunedì 27 luglio 2026

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Caserta, malore mortale per un 24enne dopo il lavoro

Caserta, malore mortale per un 24enne dopo il lavoro
Primissimo piano di un’ambulanza. (Foto: Archivio LaPresse)
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Dipendente di Rfi, era impegnato nella manutenzione della linea ferroviaria

Un operaio di 24 anni, Giancarlo Palomba, iscritto alla Filt-Cgil, è morto stanotte nel cantiere della stazione di Vairano-Caianello a Vairano Scalo, in provincia di Caserta, al termine del suo turno di lavoro. Il ragazzo, dipendente di Rfi, era impegnato negli interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria. A fine turno, il 24enne avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato a terra. Sono in corso gli accertamenti e le indagini delle autorità competenti per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto nel cantiere.

“In questo momento di immenso dolore, nel pieno rispetto del lavoro degli organi competenti – scrivono i segretari generali di Filt Cgil Campania e Caserta, Angelo Lustro e Tommaso Pascarella – resteremo in attesa degli accertamenti e delle determinazioni delle autorità preposte, che chiariranno le cause del decesso. Una tragedia immane che lascia sgomenti e senza parole e colpisce l’intera comunità ferroviaria. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, ai colleghi della IS di Vairano e a tutti i lavoratori di RFI – concludono Lustro e Pascarella – giungano il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza della Filt Cgil Campania, della Filt Cgil Caserta e di tutti i ferrovieri”. 

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