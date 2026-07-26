Pedopornografia, arresti in flagranza di reato nel Nord Italia

Si tratta di persone tra i 24 e i 52 anni, residenti nel Polesine, nel veneziano e nel veronese

La Polizia di Stato ha eseguito cinque perquisizioni arrestando in flagranza di reato tre persone per detenzione di materiale di pedopornografia con l’aggravante dell’ingente quantità. Altri due soggetti sono stati invece indagati in stato di libertà. Si tratta di persone tra i 24 e i 52 anni, due dei quali residenti nel Polesine (entrambi arrestati), due nel veneziano (uno dei quali arrestato) e uno residente nel veronese. L’operazione denominata ‘Butterfly’, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, con il supporto delle Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica di Verona, Vicenza e Rovigo, ha avuto origine nell’ambito di una attività di cooperazione internazionale di polizia.

Le indagini, sviluppate attraverso sofisticate attività di cyber-investigazione, analisi forense dei flussi telematici, incrocio di dati investigativi e approfondimenti sulle piattaforme utilizzate per la condivisione di materiale illecito, hanno consentito di individuare cinque persone, stabilmente inserite in circuiti virtuali dedicati allo scambio di immagini e video raffiguranti abusi sessuali su minori.

Nel corso delle perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Venezia sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici, il cui contenuto sarà sottoposto ad approfonditi accertamenti di informatica forense al fine di ricostruire integralmente le condotte degli indagati, individuare eventuali ulteriori utilizzatori e verificare possibili collegamenti con circuiti nazionali e internazionali dediti alla diffusione di materiale pedopornografico.