Incendi in Molise, centinaia di treni bloccati in stazione a Termoli

Centinaia di passeggeri sono bloccati da ore nella stazione ferroviaria di Termoli (Campobasso) a causa dell’incendio divampato a Campomarino Lido, che ha imposto la sospensione della circolazione tra Termoli e Campomarino sulla linea Pescara-Foggia. Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno registrando ritardi e cancellazioni. Ai viaggiatori è stata offerta la possibilità di rientrare nelle località di partenza e ripartire dopo il ripristino della linea.

Disagi e proteste

Nella stazione molisana, tuttavia, si registrano proteste per la carenza di informazioni e l’incertezza sulla prosecuzione dei viaggi. Una donna incinta si è sentita male durante l’attesa, anche a causa della ressa e del caldo, ed è stata soccorsa dagli operatori del Sae 112 con i volontari della Protezione Civile.

I primi autobus sostitutivi sono arrivati nel piazzale intorno alle 17.30, inizialmente per i collegamenti verso sud. Per i passeggeri diretti a nord è stato annunciato un Frecciarossa con partenza intorno alle 18. Sul luogo dell’incendio prosegue l’intervento dei Vigili del fuoco, anche con mezzi aerei. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno effettuando le verifiche necessarie per individuare eventuali danni all’infrastruttura. Al momento non sono stati indicati i tempi per la ripresa della circolazione.