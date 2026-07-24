Trento, allevamento lager a Fiavè: 30 cani sequestrati

A seguito di una denuncia dello Sportello contro i maltrattamenti di Trento, il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento ha eseguito il sequestro di circa trenta cani con pedigree Enci detenuti presso un allevamento di Fiavè gestito da un’associazione sportiva dilettantistica affiliata a Libertas. “Grazie ad alcune segnalazioni fatte allo Sportello Lav contro i maltrattamenti sugli animali di Trento abbiamo potuto documentare condizioni di detenzione inaccettabili – ha dichiarato Michela Lizziero, volontaria della sede Lav in Trentino e legale che seguirà il caso -. Diversi cani mostravano segni di degrado evidente, non avevano ciotole per bere e il pavimento disconnesso era ricoperto di liquami, deiezioni e rifiuti organici. Altri cani erano costretti a vivere in gabbie poste una sull’altra, talmente piccole da impedire qualunque movimento”.

Quanto raccolto e documentato durante i sopralluoghi ha portato alla denuncia e alla richiesta di intervento urgente delle autorità competenti. “Lav seguirà tutti gli sviluppi giudiziari affinché venga fatta giustizia – ha aggiunto Lizziero -. Auspichiamo che la procura di Trento e il Corpo forestale del Trentino possano individuare la migliore soluzione possibile per il futuro di questi cani” ha aggiunto Lizziero.