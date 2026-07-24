Incidenti stradali, calano le vittime in Italia: -5,3% nel 2025

Si sono registrate nel 2025 meno vittime in Italia a causa di incidenti stradali. Lo scorso anno, infatti, rileva un rapporto Aci-Istat, “si sono verificati in Italia 177.207 incidenti stradali con lesioni a persone; le vittime sono state 2.868 e i feriti 237.822.

Rispetto all’anno precedente, i morti sulle strade diminuiscono del 5,3%, mentre il numero di incidenti e quello dei feriti registrano un aumento (rispettivamente +2,2% e +1,7%)”. “Il tasso di mortalità stradale – si legge ancora nel rapporto – passa da 51,4 a 48,7 morti ogni milione di abitanti. Rispetto al 2019, anno di benchmark per il decennio 2021-2030 della sicurezza stradale, le vittime della strada, che ammontavano a 53,1 ogni milione di abitanti, diminuiscono del 9,6%“. L’Italia, si legge ancora nel rapporto, “scende dal 19° al 20° posto nella graduatoria europea della mortalità stradale: il tasso di mortalità stradale nella Ue27 è pari a 43 decessi per milione di abitanti”, in Italia, invece è di 49 vittime per milione di abitanti.