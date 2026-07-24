Catania, sorprende ladro in casa e lo ferisce a coltellate

Un uomo di 37anni, sorpreso a rubare in una casa, è stato accoltellato dal proprietario dell’abitazione, un 50enne. L’episodio si è verificato la scorsa notte a Ramacca, in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’accoltellamento sarebbe avvenuto durante una colluttazione. Il 50enne avrebbe colpito il 37enne con lo scopo di difendersi.

Il ladro, di nazionalità dell’Est Europa, con diversi precedenti di polizia, subito fuggito, è stato rintracciato dai carabinieri di Palagonia a poca distanza dall’immobile. Soccorso dal 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ramacca per i primi accertamenti e il personale della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Il 37enne è stato arrestato per furto in abitazione e lesioni personali aggravate.