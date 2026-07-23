Sciopero del personale ferroviario, agitazioni dalle 21 di oggi alle 21 di domani: possibili ripercussioni

Attive le fasce di garanzia al mattino e alla sera

Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane: dalle ore 21 di oggi, giovedì 23 luglio, alle ore 21 di venerdì 24 luglio 2026. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale, sottolinea una nota.

Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 24 luglio. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.