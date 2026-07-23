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giovedì 23 luglio 2026

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Bimbo morto in piscina a Monterotondo, 3 indagati per omicidio colposo

Bimbo morto in piscina a Monterotondo, 3 indagati per omicidio colposo
I carabinieri davanti all’ingresso della piscina comunale di Monterotondo (Foto LaPresse)
Redazione
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La struttura in cui il piccolo è deceduto è stata posta sotto sequestro. Si continua a indagare

La Procura di Tivoli ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per omicidio colposo in merito al decesso del bimbo di 5 anni morto dopo un malore nella piscina comunale a Monterotondo lo scorso 22 luglio. La struttura è stata posta sotto sequestro.

Sono in corso le indagini e gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia e della Stazione di Monterotondo, coordinati dalla procura che – si legge in una nota a firma del procuratore Andrea Calice – “oltre agli accertamenti medico-legali di rito, sta procedendo alle attività di indagine” per “individuare con precisione tutti i soggetti tenuti a garantire la sicurezza degli utenti della struttura”. 

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