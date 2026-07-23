Artem Tkachuk condannato a un anno: l’attore di “Mare Fuori” danneggiò delle auto in sosta a Milano

Il Tribunale di Milano ha condannato a 1 anno di reclusione Artem Tkachuk, l’attore 25enne che nella nota serie ‘Mare Fuori’ interpreta il personaggio di ‘Pino o’ pazz’, per danneggiamento pluriaggravato in concorso di 4 auto. La sentenza segue i fatti della notte fra il 20-21 maggio, quando il giovane, nato in Ucraina, è stato arrestato (e liberato al mattino) dagli agenti del commissariato di polizia Rho per una serie di schiamazzi, rumori e calci e pugni contro delle macchine in sosta nel Comune alle porte di Milano con danneggiamenti agli specchietti e al telaio.

Il pubblico ministero aveva chiesto per Tkachuk e altri tre ragazzi di 18, 22 e 24 anni, la condanna a 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato. La giudice Amelia Managò li ha condannati tutti a una pena più elevata, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena a patto che il danno venga risarcito entro i prossimi sei mesi. Per Tkachuk, condannato anche al pagamento delle spese legali, è stata esclusa l’aggravante della recidiva infraquinquiennale. Per gli stessi fatti l’artista-attore è stato anche denunciato a piede libero per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale per aver insultato gli agenti con diversi epiteti e mostrato un atteggiamento poco collaborativo durante le fasi dell’arresto: “Sono un attore, con i soldi che ho mi compro te e i tuoi capi”, avrebbe detto quella sera prima di scusarsi nell’aula delle Direttissime la mattina successiva.