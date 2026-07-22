Incidente a Sassari: investe due ragazzi e ne accoltella uno. Muore un 25enne

A Sassari un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere stato prima investito e poi accoltellato. Ferita una giovane che era con lui. Secondo quanto segnalato dalla centrale del 118 della provincia sarda, i due stavano camminando a Barisardo, in Ogliastra, quando sono stati travolti da un’auto. Il conducente è sceso dal veicolo e ha accoltellato più volte il ragazzo.

Immediato l’intervento della medicalizzata di Tortolì e dell’elisoccorso dell’Areus. I sanitari hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione sul 25enne, ma il giovane è deceduto. La ragazza, che ha riportato un trauma agli arti inferiori, è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza all’ospedale di Cagliari. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.