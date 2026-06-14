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domenica 14 giugno 2026

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Macerata, scontro tra auto vicino a Corridonia: due morti e 4 feriti

Macerata, scontro tra auto vicino a Corridonia: due morti e 4 feriti
Foto Vigili del fuoco
LaPresse
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Un morto anche ad Ancona a causa di un frontale all’alba

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto vicino a Macerata nelle Marche. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina presto lungo la statale 77, al km 94+900 assieme alla Polizia e al personale del 118. E’ arrivato sul posto anche un Elisoccorso.

Macerata, scontro tra auto vicino a Corridonia: due morti e 4 feriti

Le squadre dei Vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate all’interno dei veicoli coinvolti ed effettuato la messa in sicurezza dell’area. Purtroppo per due di loro non c’è stato nulla da fare: sono morte, mentre i quattro feriti sono stati tutti trasportati all’ospedale di Torrette di Ancona. 

Un morto anche ad Ancona

Un altro grave incidente stradale si è verificato, sempre nelle Marche all’alba, ad Ancona. In uno scontro frontale tra due veicoli, avvenuto in zona Braccola, una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite gravemente. Sono tutte state trasportate in codice rosso all’ospedale ‘Torrette’. L’incidente si è verificato intorno alle ore 6,15 di questa mattina. 

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