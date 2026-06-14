Macerata, scontro tra auto vicino a Corridonia: due morti e 4 feriti

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto vicino a Macerata nelle Marche. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina presto lungo la statale 77, al km 94+900 assieme alla Polizia e al personale del 118. E’ arrivato sul posto anche un Elisoccorso.

Le squadre dei Vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate all’interno dei veicoli coinvolti ed effettuato la messa in sicurezza dell’area. Purtroppo per due di loro non c’è stato nulla da fare: sono morte, mentre i quattro feriti sono stati tutti trasportati all’ospedale di Torrette di Ancona.

Un morto anche ad Ancona

Un altro grave incidente stradale si è verificato, sempre nelle Marche all’alba, ad Ancona. In uno scontro frontale tra due veicoli, avvenuto in zona Braccola, una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite gravemente. Sono tutte state trasportate in codice rosso all’ospedale ‘Torrette’. L’incidente si è verificato intorno alle ore 6,15 di questa mattina.