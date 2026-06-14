Incidente sul Monte Pasubio, muoiono due alpinisti. Salvo il terzo membro della cordata

Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25

Tragedia in montagna sul versante vicentino del Monte Pasubio, dove due alpinisti hanno perso la vita dopo una caduta avvenuta nella tarda mattinata nella zona dello Sojo d’Uderle. Secondo le prime informazioni, le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa cento metri lungo la parete. Un terzo componente della cordata è stato invece recuperato vivo dall’elicottero di soccorso, mentre si trovava ancora assicurato alla parete.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente complesse dalle condizioni meteorologiche avverse e dalla presenza di nebbia, che hanno reso necessario l’intervento dell’elicottero proveniente da Trento. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.