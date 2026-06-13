Roma, in migliaia al corteo a favore della remigrazione

Sono alcune migliaia le persone che hanno raggiunto Roma, rispondendo all’appello del Comitato per la Remigrazione e Riconquista, per sfilare in favore della proposta di legge sulla remigrazione. Tra i leader del movimento Luca Marsella, già portavoce di Casapound Italia. “Nella nostra proposta non c’è scritto deportazione né rastrellamenti. Non vogliamo nemmeno polizia all’americana, come l’Ice”, ha affermato. “Vogliamo cacciare gli immigrati irregolari in maniera forzata. Sono quelli che stuprano le nostre donne e aggrediscono i nostri anziani. Poi, siccome non siamo politicamente corretti, diciamo che vogliamo rimandare a casa anche i migranti regolari: quelli non assimilati, non integrati, sono la maggior parte. Vogliamo farlo non prelevandoli d acasa, ma con degli incentivi. Diamo loro dei soldi non perché siamo matti, ma perché ci sarebbe un risparmio per la nazionale”, ha aggiunto Marsella. A chi gli ha fatto notare che gli italiano non vogliono o non sono disposti a fare alcuni lavori, come raccogliere pomodori nei campi, il portavoce di Casapound ha risposto: “Il problema sono i 3 euro all’ora. Date uno stipendio dignitoso; non ci sono lavori che gli italiani non vogliono fare, questa è una cazzata della sinistra”. E a chi ha domandato, a questo punto, se sia favorevole al salario minimo, Marsella ha replicato: “No, sono per gli stipendei dignitosi, perché è scritto nella Costituzione”. La manifestazione si è caratterizzata per i centinaia e centinaia di tricolori sventolati tra le strade del quartiere Prati della capitale. Slogan e cori sulla remigrazione e la riconquista, ma anche contro gli antifascisti, i comunisti e i musulmani. Intonato più volte l’inno d’Italia. Non sono mancati cori inneggianti a Mussolini – “Duce, Duce, Duce” – alle camicie nere e alcuni saluti romani isolati. Il corteo, da piazza della Libertà, è arrivato in piazza del Risorgimento, procedendo su via Cola de Rienzo, come da accordi.