Roma, blitz contro la manifestazione Pro vita

(LaPresse) – Sabato mattina un gruppo di donne si è recato in piazza della Repubblica a Roma, dove nel pomeriggio si svolgerà la manifestazione promossa dalle associazioni Pro vita. Il gruppo ha tappezzato il palco allestito per la manifestazione dei Pro vita e tutta la piazza di adesivi con su scritto ‘Provita&famiglia fuori dalla nostra vita’. Il gruppo si ricongiungerà poi al corteo antifascista delle 14.30 al Verano. “Come donne che vengono dalle borgate romane, studentesse, lavoratrici e donne che lottano per avere una casa – spiega Valeria – abbiamo pensato di passare in questa piazza contro le mobilitazioni di Pro-vita che oggi attraverseranno la città sostenute da un governo che non solo ha messo in campo delle politiche che ci hanno peggiorato la vita ma ha anche sdoganato queste persone che minano il nostro diritto all’aborto, alla libera scelta”. “Per noi la vera politica pro vita – sottolinea Margherita – è quella che da fondi ai consultori, alla sanità pubblica, che tutela il diritto di scelta delle donne, che non discrimina le donne queer e le libere soggettività. E’ una politica che non prevede sfratti, sgomberi e deportazioni e per questo alle 14,30 saremmo anche a piazza del Verano contro la manifestazione per la Remigrazione”.