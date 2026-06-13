Remigrazione, il contro-corteo sparge letame davanti al ministero dei Trasporti

A Roma il corteo antifascista contro la Remigrazione, partito da piazzale del Verano, è arrivato al Ministero dei Trasporti dove è stato sparso letame e sono stati dati alle fiamme una ruspa ed un carrarmato di polistirolo. “Siamo sotto al ministero di Salvini – gridano dai megafoni i manifestanti- perché è lui il mandante del fascismo che oggi è arrivato a Roma”. La contromanifestazione della galassia della sinistra radicale è stata convocata in risposta al corteo ‘Remigrazione e Riconquista’, organizzato nella Capitale da Casa Pound e altre sigle dell’estrema destra per chiedere l’approvazione della proposta di legge di contrasto all’immigrazione.