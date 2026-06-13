Polizia, a Roma inaugurato il "Wall della Memoria" dedicato alle vittime di terrorismo

(LaPresse) È stato inaugurato questa mattina, nella storica sede di via San Vitale, il “Wall della Memoria” delle vittime del terrorismo della Polizia di Stato, uno spazio permanente dedicato al ricordo dei trenta appartenenti alla Polizia di Stato che, nel territorio della Capitale, hanno perso la vita negli anni segnati dalla violenza terroristica e dall’attacco alle istituzioni democratiche della Repubblica.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Capo della Polizia, il Prefetto Vittorio Pisani, del Questore di Roma Roberto Massucci, dei familiari delle vittime e di rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’informazione, in un clima di intensa partecipazione e profondo raccoglimento.