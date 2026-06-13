Modena, studente punta la pistola al professore in classe: “Dammi le sigarette o sparo”

Un professore dell’istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola (Modena) sarebbe stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente, che gli avrebbe chiesto delle sigarette. L’episodio, riportato dalla Gazzetta di Modena, sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione in una classe prima di un indirizzo professionale. Secondo quanto ricostruito, il docente si trovava alla cattedra, quando sarebbe stato avvicinato alle spalle da un gruppo di studenti. Uno di loro gli avrebbe puntato l’arma alla tempia intimandogli: “Dammi le sigarette o sparo”. L’arma utilizzata si sarebbe rivelata una pistola a pallini, riproduzione fedele di un’arma vera. L’episodio sarebbe stato inoltre ripreso in un video.