Guidonia, travolto e ucciso da un’auto pirata: muore a 23 anni

Incidente stradale nella notte a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Un ragazzo di 23 anni è morto travolto da una Renault Clio. Il conducente della vettura, un 26enne incensurato, prima è scappato, poi si è costituito ai carabinieri nella tarda mattinata.

La tragedia si è consumata intorno alle 3 del mattino. La vittima era appena uscita da un locale della zona e si stava dirigendo verso l’auto parcheggiata a bordo strada, dove erano in sosta decine di altri veicoli. Improvvisamente una vettura ha travolto un gruppo di giovani, colpendo in pieno il 23enne; la salma del ragazzo è stata portata all’obitorio del Verano di Roma per l’autopsia. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi scientifici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tivoli, che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’investimento e rintracciare il pirata. Nell’incidente è rimasto ferito anche un coetaneo, rimasto però cosciente e non in pericolo di vita.

Il 26enne che si è costituito è un operaio ora gravemente indiziato dei reati di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso; sottoposto ad alcol test, è risultato positivo e sarà sottoposto ad analisi tossicologiche presso l’ospedale di Tivoli. Sono risultati in regola la patente e i documenti dell’auto. In caserma si è presentato anche un minore, studente, incensurato del posto, che ha dichiarato di trovarsi nell’auto che ha causato l’investimento: è stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso. L’auto, i cui danni sono compatibili con la dinamica, è stata sottoposta a sequestro.