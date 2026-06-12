Roma, blitz anticrimine a Tor Bella Monaca: due arresti, identificate circa 100 persone

Blitz anticrimine interforze nelle prime ore di questa mattina in via dell’Archeologia, nel cuore di Tor Bella Monaca, a pochi giorni dalla visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per l’inaugurazione del nuovo campo di pallacanestro del quartiere. L’operazione, coordinata dal VI Distretto Casilino della Polizia di Stato, ha visto impegnati Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale in una vasta attività di controllo del territorio. Secondo un primo bilancio, sono state arrestate due persone e denunciate altre quattro per l’occupazione abusiva di due appartamenti situati nella stessa via dell’Archeologia. Gli immobili sono stati liberati e restituiti al Dipartimento competente. Nel corso dei controlli sono state inoltre identificate circa cento persone. Venti cittadini stranieri, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma per gli accertamenti e i provvedimenti del caso. L’attività rientra nel piano di rafforzamento della sicurezza e di contrasto all’illegalità nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Un nutrito gruppo di agenti di Polizia durante il blitz anticrimine interforze a Tor Bella Monaca. (Foto: LaPresse)

Franco (VI mun.): “Su blitz Tor Bella Monaca, un segnale della presenza dello Stato”

“Questa mattina è stata condotta dalle Forze di Polizia un’operazione ad alto impatto nel territorio di Tor Bella Monaca, dando seguito alla partecipazione del ministro Matteo Piantedosi all’inaugurazione del campo di pallacanestro del quartiere la settimana scorsa. Il ministro, a stretto giro, ha così mantenuto l’impegno, dopo aver dichiarato di voler dare una forte stoccata allo spaccio di droga e alla clandestinità presenti su via dell’Archeologia. E stamattina si sono visti i grandi risultati. Per l’operazione sono stati coinvolti i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, coordinata dal Distretto di Polizia Casilino, diretto dal dott. Carmine Massarelli. L’operazione ha portato a decine di segnalazioni, con decine di immigrati clandestini, manovalanza della criminalità organizzata che quotidianamente stazionano per le piazze di spaccio, sono stati accompagnati al fotosegnalamento e, nei casi previsti dalla legge, nei Centri di Rimpatrio. Ormai queste operazioni stanno rappresentando la quotidianità, in cui lo Stato rientra in possesso dei suoi territori e riconquista gli spazi sottratti dalla criminalità organizzata. Per questa operazione e per le molte altre già effettuate e in divenire, devo ringraziare il ministro Piantedosi per l’attenzione che rivolge al nostro territorio e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini. L’operazione nasce infatti su impulso del ministro che ha voluto dare un forte segnale al territorio e su iniziativa di Prefettura e Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, per cui ringrazio i suoi componenti: il Questore Roberto Massucci, Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Generale Marco Pecci, e della Guardia di Finanza, Generale Vittorio Capriello”. Lo ha dichiarato in un comunicato stampa il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco.