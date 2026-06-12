Milano, studentessa Erasmus denuncia stupro di gruppo. Un 24enne in Procura: “Era consenziente”

In due si sono recati spontaneamente negli uffici giudiziari di Milano per raccontare una diversa versione della presunta violenza sessuale di gruppo su una studentessa spagnola di 20 anni, in Erasmus a Milano. Quel rapporto, nelle dichiarazioni del giovane, 24 anni – accompagnato dall’avvocato Francesco Furnari – avuto non con lui, ma con un suo amico, era “consenziente”. Il ragazzo risulterebbe tra i 4 coinvolti nell’indagine per lo stupro avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorsi, fuori dalla discoteca The Beach di via Arcangelo Corelli. I ragazzi avrebbero conosciuto la studentessa all’interno del locale e lei si sarebbe allontanata “in maniera consenziente” verso l’auto “con uno soltanto di loro” e che dopo “aver consumato un rapporto” sarebbe stata “riaccompagnata dalla sua amica, senza alcun tipo di reticenza”.

Anche un altro presunto responsabile ha fornito la sua versione

Dopo di lui anche un altro ragazzo nel gruppo dei presunti aggressori si è presentato in Procura, fornendo la stessa versione. “Ci siamo presentati spontaneamente con uno dei ragazzi che sarebbe stato coinvolto nel caso del presunto stupro della discoteca – dice Furnari – Abbiamo voluto presentarci per fornire una ricostruzione completamente divergente”. Ad oggi, sottolinea Furnari, “il mio assistito non è iscritto nel registro degli indagati” e “abbiamo appreso di una ricostruzione dei fatti completamente divergente”. “Abbiamo individuato posti e luoghi dove ci sono telecamere che, se correttamente acquisite, escluderebbero totalmente la responsabilità non solo del mio assistito, ma anche degli altri ragazzi coinvolti”. Il 24enne si è detto “disponibile a collaborare con l’autorità giudiziaria per ogni ulteriore chiarimento”. Davanti alla polizia giudiziaria, il 24enne ha inoltre chiesto che siano acquisite le immagini delle telecamere che sono presenti nella zona. Per la ragazza, che ha denunciato l’accaduto, è stato attivato il codice rosso da parte della Procura di Milano che ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo. Le indagini sono coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro. Secondo quanto riferito dalla ragazza, lei si era recata al The Beach in compagnia di un’amica e durante la serata avrebbe conosciuto due ragazzi che, successivamente, l’avrebbero invitata a uscire dal locale. Una volta fuori sarebbero iniziate le violenze. Ai primi due ragazzi, se ne sarebbero aggiunti altri due. Alla fine degli abusi, l’avrebbero scaricata davanti alla discoteca: è stata la sua amica ad accompagnarla alla clinica Mangiagalli e a sporgere denuncia.