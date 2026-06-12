Novara, elicottero precipita sul lago Maggiore: un morto e tre feriti

Un elicottero è precipitato a Solcio di Lesa, provincia di Novara, sul lago Maggiore. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di un velivolo privato.

Sono stati attivati un’ambulanza e l’elisoccorso del 118, mentre l’intervento delle squadre di emergenza è tuttora in corso. Si conta un morto, che sarebbe stato il proprietario dell’elicottero; tre le persone rimaste ferite: hanno riportato traumi classificati in codice giallo. Due sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale di Novara, mentre il terzo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Borgomanero. Sul posto i carabinieri di Arona e i vigili del fuoco.

Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.