Napoli, 29enne in scooter investe e uccide un pedone sul lungomare

La vittima aveva 60 anni. Inutile l’intervento del 118: l’uomo è morto in ospedale poco dopo mezzanotte

A Napoli un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso ieri sera sul lungomare da uno scooter in fuga dai carabinieri. Alla guida del mezzo c’era un 29enne poi risultato senza patente, mai conseguita. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato ed è piantonato in ospedale, dove è ricoverato. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30.

La ricostruzione del fatto

Il 29enne, alla guida di un motociclo con a bordo una passeggera di 27 anni, alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per evitare un possibile controllo, imboccando via Caracciolo contro il senso di marcia. All’altezza del civico 12, lo scooter ha travolto violentemente il 60enne, che stava attraversando la carreggiata. Dopo l’impatto, sia il conducente del mezzo sia la passeggera sono caduti, riportando ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il pedone, apparso subito in condizioni disperate a causa delle gravi lesioni riportate, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, dove è morto poco dopo mezzanotte. Il conducente e la passeggera dello scooter sono stati invece trasportati all’Ospedale del Mare, dove si trovano attualmente ricoverati per le lesioni subite nell’incidente. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli.

Il 29enne era senza patente e senza assicurazione

I successivi accertamenti sulla posizione del 29enne hanno fatto emergere gravi irregolarità: dai controlli della Motorizzazione Civile è risultato privo di patente di guida, poiché mai conseguita, mentre lo scooter era totalmente privo della copertura assicurativa obbligatoria. Il conducente è stato inoltre sottoposto a test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droga. Informato il pm di turno, la Polizia Locale ha arrestato il 29enne in flagranza. Il giovane resta piantonato e affidato all’ospedale. Lo scooter è stato sequestrato, mentre la salma della vittima è stata trasferita all’istituto di medicina legale, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.