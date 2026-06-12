In due sul monopattino contro un’auto a Milano, morto il passeggero di 18 anni

Scontro tra un’auto e un monopattino in via dell’Innovazione, a Milano, nel quartiere Bicocca, intorno all’una di questa notte. Un ragazzo di 18 anni, Eros Gagliardi, a bordo del monopattino elettrico come passeggero, è deceduto dopo essere stato trasportato all’ospedale Niguarda. Ferito il ventenne che era alla guida del mezzo. Da un primo esame della dinamica, si ipotizza una mancata precedenza da parte del monopattino. La conducente dell’auto risulta negativa all’esame per alcol e droga. Il pm ha disposto l’autopsia e il sequestro veicoli. Sul posto, al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, non sono stati trovati caschi eventualmente indossati dagli utilizzatori del monopattino.

L’età della vittima rientra perfettamente nell’ultimo studio realizzato dagli Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d’Italia: la ricerca ha evidenziato che i primi a essere coinvolti in incidenti di questo tipo sono i giovani maschi tra i 15 e i 35 anni.