Monopattini, solo 1 su 10 in regola con casco, targa e assicurazione

Casco, niente passeggeri, targa obbligatoria e dal 16 luglio anche assicurazione. Sono migliaia ogni anno gli incidenti in monopattino, ultimo dei quali quello che ha coinvolto un giovane Milano. Secondo gli ultimi dati Aci-Istat disponibili, relativi al 2024, si sono verificati 3.895 incidenti stradali che hanno coinvolto monopattini elettrici, con 3.751 persone ferite e 23 morti.

Negli ultimi anni è scattata una stretta sui monopattini, da un lato per aumentare la sicurezza, dall’altro per rendere più semplice l’identificazione dei conducenti in caso di incidenti e rendere più sicura la convivenza tra monopattini, pedoni, ciclisti e automobilisti. Anche se le infrazioni restano tante. L’ultima novità riguarda il cosiddetto ‘targhino’, il contrassegno identificativo che dal 17 maggio 2026 deve essere installato sul parafango o sul piantone dello sterzo dei monopattini elettrici, ed è associato al proprietario, non al mezzo. Non si tratta di una targa tradizionale come quella di auto e motorini, ma di un codice identificativo personale associato al proprietario del mezzo. Il contrassegno può essere richiesto attraverso il Portale dell’Automobilista e negli uffici della Motorizzazione civile, ha un costo di pochi euro (8,66 più l’imposta di bollo i diritti della motorizzazione, se ci si rivolge a un’agenzia si aggiungeranno anche i costi della pratica).

L’obbligo è scattato quasi un mese fa, ma ne vediamo ancora pochi in giro. Sono circa 50mila quelli emessi, 200mila quelli stampati. Al momento – spiega l’Aci – non esistono dati ufficiali sul numero di monopattini che devono ancora mettersi in regola, poiché prima dell’introduzione del contrassegno non era presente alcun registro nazionale del parco circolante. Anche se non ci sono numeri ufficiali su quanti siano i veicoli di micromobilità in circolazione, secondo alcune stime sarebbero circa cinquecentomila i monopattini, tra mezzi privati e servizi di sharing. Oltre alla targa, tra circa un mese scatterà anche l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. All’obbligo corrispondono anche delle sanzioni: la circolazione su un monopattino privo di targa prevede una multa di 100 euro.

Dal 2024, per andare in giro bisogno portare il casco, è richiesta un’età minima di 14 anni ed è vietato trasportare passeggeri, animali o oggetti che ostacolino la guida. Inoltre i monopattini non possono circolare sui marciapiedi, salvo diversa disciplina locale. In tutti questi casi è prevista una multa di 50 euro.