Mantova, Bonelli su incendio Versalis: “Pichetto venga in Parlamento”

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio scoppiato oggi a Mantova nello stabilimento Versalis. Un rogo, quello scoppiato nell’impianto chimico, che preoccupa il deputato di Avs Angelo Bonelli, il quale ha chiesto al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin di riferire in Parlamento a riguardo. Non ci sono persone coinvolte nell’incendio e al momento non sono note le cause.

Vigili del fuoco da tutto il Nord Italia

L’intervento di spegnimento dell’incendio, particolarmente complesso per la tipologia dell’impianto e dei materiali coinvolti, vede impegnato un ingente dispositivo di soccorso proveniente da più Comandi del Nord Italia. I vigili del fuoco sono riusciti a confinare le fiamme all’area di deposito, evitando la propagazione dell’incendio ad altre aree dello stabilimento e scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area proseguiranno fino al completo controllo dell’incendio. Sul posto operano quattro Autopompe Serbatoio, sei Autobotti Pompa, un’autoscala proveniente da Verona; due autobotti chilolitriche, da Parma e Verona; un robot antincendio inviato dal Comando di Milano; il Nucleo Nbcr di Milano; il Carro Aria del Comando di Brescia; il Coem Comunicazione in Emergenza di Brescia; i nuclei Sapr dei Comandi di Milano e Brescia e l’elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Bologna.

Bonelli: “Pichetto venga in Parlamento su incendio Versalis”

“L’incendio avvenuto nello stabilimento Versalis di Mantova è un fatto grave che desta forte preoccupazione sul piano ambientale e sanitario. Non possiamo sottovalutare i potenziali rischi derivanti da un incidente che avviene all’interno di un impianto chimico. Non è la prima volta che negli stabilimenti Eni Versalis si verificano incidenti di questo tipo. Per questo chiediamo al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin di riferire in Parlamento per spiegare cosa è accaduto, quali siano le cause dell’incendio e quali misure siano state adottate per garantire la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente”, afferma in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. “Vogliamo conoscere al più presto i dati relativi alle eventuali emissioni in atmosfera, a partire dalla presenza di diossine e di altre sostanze inquinanti, e sapere quali controlli verranno effettuati sulla popolazione e sui terreni circostanti. È inoltre necessario verificare il pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa Seveso per gli impianti a rischio di incidente rilevante. Questo episodio ripropone con forza il tema dei controlli e della prevenzione. Negli ultimi anni molte Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente sono state progressivamente impoverite di personale e risorse, con inevitabili ripercussioni sulla capacità di svolgere attività ispettive e di monitoraggio. La sicurezza ambientale non può essere affidata alla fortuna: servono controlli rigorosi, personale adeguato e trasparenza assoluta verso i cittadini”.