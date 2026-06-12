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sabato 13 giugno 2026

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Incidenti in montagna: tre alpinisti morti sul Gran Paradiso

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Le operazioni di riconoscimento saranno affidate al Sagf di Entreves

Tre alpinisti hanno perso la vita sulla Nord del Gran Paradiso. È in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero dei corpi. La chiamata di soccorso è arrivata in Centrale Unica-CUS poco dopo le ore 19:30, per il mancato rientro dei tre alpinisti. Immediato l’intervento in elicottero, che ha permesso di individuare i corpi ad una quota prossima ai 3600 metri. Le operazioni di riconoscimento saranno affidate al Sagf di Entreves. 

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