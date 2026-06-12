Incendio alla Versalis di Mantova, a fuoco materiale plastico

Un incendio è divampato in tre magazzini di materiale plastico riconducibili a Versalis nella zona industriale di Mantova, generando una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza e facendo temere possibili criticità ambientali. Gli operai presenti sono stati evacuati e al momento non risultano feriti.

Sul posto 10 squadre di vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco, mentre le forze dell’ordine hanno isolato l’area interessata dall’incendio. Per motivi di sicurezza è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Mantova–Monselice e sono state chiuse alcune strade della zona. Il Comune di Trevenzuolo ha inoltre disposto un’ordinanza precauzionale che invita la popolazione a limitare le attività all’aperto, in attesa delle valutazioni sulla qualità dell’aria e sull’evoluzione del rogo.

Versalis: “No persone coinvolte, in corso accertamenti su cause incendio”

“Versalis conferma che l’incendio che si è sviluppato questa mattina nello stabilimento di Mantova interessa esclusivamente il magazzino solidi dei polimeri stirenici. Nessuna persona è coinvolta e non sono interessati impianti. Sono state immediatamente attivate tutte le procedure di emergenza previste con tempestiva informativa agli enti. I vigili del fuoco del comando provinciale sono al lavoro, al momento non sono note le cause dell’evento ma verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per identificarne le origini”. Così un portavoce di Versalis, in merito all’incendio divampato nel sito della società nella zona industriale di Mantova.