Camorra, arrestato Gennaro Balsamo: era latitante da oltre tre anni

Catturato, dopo oltre tre anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan ‘Di Lauro’. Le indagini sono state svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinate dalla locale Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello. L’uomo operava principalmente nell’area nord del capoluogo partenopeo ed era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di anni 25, mesi 10 e gg. 20 di reclusione, e con un residuo ancora da espiare di anni 10, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravate dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando difatti a circolare indisturbato fino a quando veniva rintracciato dagli investigatori dell’Arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio, per conto di una ditta di traslochi, nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il citato latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.