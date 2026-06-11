Roma, arriva dalla Spagna con 23 kg di cocaina nascosta nel doppiofondo dell'auto: arrestato un cittadino tedesco

Oltre 23 chili di cocaina sequestrati e un cittadino tedesco arrestato al porto di Civitavecchia (Roma). L’operazione è stata condotta da Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera e Agenzia delle Dogane durante i controlli sui passeggeri e sui veicoli sbarcati da un traghetto proveniente dalla Spagna. L’attenzione degli agenti si è concentrata su un’auto con targa straniera il cui conducente ha mostrato un forte nervosismo durante le verifiche. I controlli, effettuati con l’aiuto di un cane antidroga e di uno scanner, hanno permesso di scoprire un doppiofondo nascosto tra il vano della ruota di scorta e il bagagliaio. All’interno erano stati nascosti 22 panetti di cocaina ad alto grado di purezza. Sequestrati anche l’auto modificata per il trasporto della droga, un telefono cellulare e oltre mille euro in contanti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.